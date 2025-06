Les lectures de Danielle Auclert – Beaulieu-lès-Loches 25 juin 2025 15:00

Indre-et-Loire

Les lectures de Danielle Auclert
4 Place du Maréchal Leclerc
Beaulieu-lès-Loches
Indre-et-Loire

Début : 2025-06-25 15:00:00

fin : 2025-06-25 17:00:00

2025-06-25

Danielle, passionnée de littérature de jeunesse, offre des lectures de livres jeunesse aux enfants accompagnés de leurs parents.

4 Place du Maréchal Leclerc

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr

English :

Danielle, who is passionate about children’s literature, offers readings of children’s books to children accompanied by their parents.

German :

Danielle, die sich für Kinderliteratur begeistert, bietet Lesungen von Kinderbüchern für Kinder in Begleitung ihrer Eltern an.

Italiano :

Danielle, appassionata di letteratura per l’infanzia, propone letture di libri per bambini accompagnati dai loro genitori.

Espanol :

Danielle, apasionada de la literatura infantil, ofrece lecturas de libros infantiles a niños acompañados de sus padres.

