Les Lectures de Florinette atelier intitulé Audenge, Chemin de vie Maison des Associations Audenge

Les Lectures de Florinette atelier intitulé Audenge, Chemin de vie Maison des Associations Audenge dimanche 23 novembre 2025.

Les Lectures de Florinette atelier intitulé Audenge, Chemin de vie

Maison des Associations 23 Rue des Acacias Audenge Gironde

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Cet atelier, animé par Florence Pousset, docteure en neurosciences et praticienne de méthodes complémentaires, invite les participants à revisiter leurs mémoires passées pour identifier l’origine d’une problématique actuelle et la transformer en force.

Guidés dans un état de conscience légèrement modifié, les participants définiront un objectif (par exemple, surmonter un blocage professionnel ou relationnel), exploreront des situations passées en tant qu’observateurs, libéreront les émotions associées et récupéreront l’énergie bloquée. Cet atelier puissant vise à progresser sur son chemin de vie.

Réservation 06.52.28.63.57. Places limitées, réservez vite !

Participation 60 euros par personne

À prévoir

– Tenue confortable

– Bouteille d’eau

– Bloc-notes .

Maison des Associations 23 Rue des Acacias Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 28 63 57

English : Les Lectures de Florinette atelier intitulé Audenge, Chemin de vie

German : Les Lectures de Florinette atelier intitulé Audenge, Chemin de vie

Italiano :

Espanol : Les Lectures de Florinette atelier intitulé Audenge, Chemin de vie

L’événement Les Lectures de Florinette atelier intitulé Audenge, Chemin de vie Audenge a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Coeur Bassin