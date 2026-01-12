Les Lectures de Florinette conférence Comprendre l’Invisible Âme et Esprit une distinction essentielle Salle des fêtes mairie Audenge Audenge

Les Lectures de Florinette conférence Comprendre l’Invisible Âme et Esprit une distinction essentielle

Salle des fêtes mairie Audenge 24 Allée Ernest de Boissière Audenge Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Alain de Luzan, géobiologue scientifique, bio-énergéticien expert en médecine Chinoise et président-fondateur du Groupe Géobios®, nous expliquera les spécificités de l’âme et de l’esprit.

Quelles sont les conséquences pratiques de cette distinction pour notre santé et pour notre éveil spirituel ?

Une conférence pour découvrir les deux dimensions profondes de notre être et ouvrir la voie à une véritable connaissance de soi.

Possibilité de réserver en envoyant un mail à contact@leslecturesdeflorinette.fr

Tarif public 13 € Tarif Adhérent 10 €

Ouverture des portes à partir de 14h00. La conférence débutera à 14h30. .

Salle des fêtes mairie Audenge 24 Allée Ernest de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 28 63 57 contact@leslecturesdeflorinette.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Lectures de Florinette conférence Comprendre l’Invisible Âme et Esprit une distinction essentielle

L’événement Les Lectures de Florinette conférence Comprendre l’Invisible Âme et Esprit une distinction essentielle Audenge a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Coeur Bassin