Les Lectures de Florinette conférence Comprendre l’Invisible Âme et Esprit une distinction essentielle Salle des fêtes mairie Audenge Audenge

Alain de Luzan, géobiologue scientifique, bio-énergéticien expert en médecine Chinoise et président-fondateur du Groupe Géobios®, nous expliquera les spécificités de l’âme et de l’esprit.
Quelles sont les conséquences pratiques de cette distinction pour notre santé et pour notre éveil spirituel ?
Une conférence pour découvrir les deux dimensions profondes de notre être et ouvrir la voie à une véritable connaissance de soi.
Possibilité de réserver en envoyant un mail à contact@leslecturesdeflorinette.fr
Tarif public 13 € Tarif Adhérent 10 €
Ouverture des portes à partir de 14h00. La conférence débutera à 14h30. .
Salle des fêtes mairie Audenge 24 Allée Ernest de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 28 63 57 contact@leslecturesdeflorinette.fr
