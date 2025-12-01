Les Lectures de Florinette conférence sur la Voie du rire, un chemin spirituel prodigieux Salle des fêtes mairie Audenge Audenge

Guy Cabaretti, ancien avocat et docteur en droit, a partagé dès l’âge de 28 ans un enseignement inédit sur le rire joyeux du Divin. Pendant 12 ans, il a été chansonnier amateur à Montmartre, explorant la joie et l’humour.

Lors de cette conférence, il nous parlera du livre qui a motivé son incarnation La voie du rire Et si le rire était le propre de l’âme ? . Il abordera gaiement l’illusion de la mort et cette voie d’Éveil souriante et enthousiasmante qu’est le rire, lequel libère de tous les dogmatismes, manipulations et hypnotisations collectives. Une invitation à découvrir une approche spirituelle joyeuse et inspirante.

Sur réservation 06.52.28.63.57

Tarif public 13 € / Tarif Adhérent 10 € .

Salle des fêtes mairie Audenge 24 Allée Ernest de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 28 63 57

