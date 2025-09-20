Les Lectures de Florinette conférence sur les Histoires extraordinaires du bouddhisme tibétain miracles, apparitions, réincarnations Salle des fêtes mairie Audenge Audenge

Les Lectures de Florinette conférence sur les Histoires extraordinaires du bouddhisme tibétain miracles, apparitions, réincarnations

Salle des fêtes mairie Audenge 24 Allée Ernest de Boissière Audenge Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

2025-09-20

L’association Les Lectures de Florinette vous invite à une conférence sur la thématique “Histoires extraordinaires du bouddhisme tibétain miracles, apparitions, réincarnations”

Dominique Lormier, historien et écrivain, membre de l’Institut Jean-Moulin, décoré de la Légion d’honneur, est l’auteur de 180 ouvrages consacrés à la Seconde Guerre mondiale, à la Résistance, au bouddhisme et à d’autres spiritualités. Pratiquant le bouddhisme depuis trente ans, il est guide de méditation au centre bouddhiste de Dhagpo Bordeaux.

Lors de cette conférence, il partagera des récits étonnants du bouddhisme tibétain. À travers des témoignages et expériences inspirants, il nous invitera à découvrir une tradition spirituelle fascinante, ouvrant une porte sur la richesse de cette sagesse millénaire.

Sur réservation 06.52.28.63.57

Tarif public 13 € / Tarif Adhérent 10 € .

Salle des fêtes mairie Audenge 24 Allée Ernest de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 28 63 57

