Les Lectures de Florinette conférence sur quelle eau boire pour votre santé ? Salle des fêtes mairie Audenge Audenge

Les Lectures de Florinette conférence sur quelle eau boire pour votre santé ?

Salle des fêtes mairie Audenge 24 Allée Ernest de Boissière Audenge Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Annie Bouchet, professionnelle de la santé, a exercé pendant de nombreuses années comme pharmacienne d’officine avant de se consacrer aux médecines douces et préventives. C’est dans ce cadre qu’elle a pris conscience de l’importance de l’eau, essentielle à notre santé, notre équilibre émotionnel et nos relations.

Lors de cette conférence, elle explorera la mémoire de l’eau et nous guidera dans une réflexion sur notre lien avec cet élément vital, mêlant science et humanité. Une invitation à découvrir comment l’eau façonne notre vie et notre bien-être.

Sur réservation 06.52.28.63.57

Tarif public 13 € / Tarif Adhérent 10 € .

Salle des fêtes mairie Audenge 24 Allée Ernest de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 28 63 57

