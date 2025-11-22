Les Lectures de Florinette l’ADN, un enjeu pour le XXI° siècle Hôtel l’Océana Lanton

Les Lectures de Florinette l’ADN, un enjeu pour le XXI° siècle

Début : 2025-11-22

Découvrez les secrets fascinants enfouis au cœur de vos cellules. Avec le Dr Florence Pousset(Dr en Neurosciences et Pharmacologie, chercheur en Neuro-Immunologie ).

Et si votre ADN était bien plus qu’un simple code génétique. Et s’il portait un langage caché, capable d’influencer votre bien-être, votre vitalité et même votre évolution personnelle…

Grâce au Dr Florence Pousset, vous découvrirez l’histoire captivante de l’ADN. Comment cette molécule est le pilier de notre développement physique et psycho-émotionnel.

Au-delà d’une simple structure chimique et biologique, l’ADN a des propriétés vibratoires mystérieuses et fascinantes. Il est considéré comme la molécule de la vie , et bien plus…

Ouverture des portes à partir de 14h00. La conférence débutera à 14h30.

Sur réservation (attention places limitées). .

