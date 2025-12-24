Les lectures de Noémie à La Roche-Chalais, La Roche-Chalais
Les lectures de Noémie à La Roche-Chalais, La Roche-Chalais mercredi 7 janvier 2026.
Les lectures de Noémie à La Roche-Chalais
La Roche-Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2026-01-07
Mercredi 07 janvier à 10 h, Les lectures de Noémie (Lectures jeunesse et jeux).
Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte)
Tout public. Gratuit. Contact 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr
Mercredi 07 janvier à 10 h, Les lectures de Noémie (Lectures jeunesse et jeux).
Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte)
Tout public. Gratuit. Contact 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr .
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les lectures de Noémie à La Roche-Chalais
Wednesday, January 07 at 10 a.m., Les lectures de Noémie (Children’s readings and games).
Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte)
All ages. Free admission. Contact 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr
L’événement Les lectures de Noémie à La Roche-Chalais La Roche-Chalais a été mis à jour le 2025-12-22 par Val de Dronne