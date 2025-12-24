Les lectures de Noémie à La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Mercredi 07 janvier à 10 h, Les lectures de Noémie (Lectures jeunesse et jeux).

Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte)

Tout public. Gratuit. Contact 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr

Mercredi 07 janvier à 10 h, Les lectures de Noémie (Lectures jeunesse et jeux).

Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte)

Tout public. Gratuit. Contact 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les lectures de Noémie à La Roche-Chalais

Wednesday, January 07 at 10 a.m., Les lectures de Noémie (Children’s readings and games).

Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte)

All ages. Free admission. Contact 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr

L’événement Les lectures de Noémie à La Roche-Chalais La Roche-Chalais a été mis à jour le 2025-12-22 par Val de Dronne