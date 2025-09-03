Les lectures des p’tits bourgeons Thionville

Les lectures des p’tits bourgeons

Chaque premier mercredi du mois, les tout-petits et les adultes qui les accompagnent sont invités à venir écouter les belles histoires de Marie- Noëlle, notre bénévole. Ainsi les petits lecteurs pourront pousser, pousser, pousser…jusqu’à devenir grands !

Ce mois-ci, laissez-vous porter par la magie de Noël !

English :

Every first Wednesday of the month, toddlers and their accompanying adults are invited to come and listen to our volunteer Marie-Noëlle’s beautiful stories. This way, little readers can grow, grow, grow? until they’re all grown up!

This month, let yourself be carried away by the magic of Christmas!

Ages 0 to 3 Registration required

German :

Jeden ersten Mittwoch im Monat sind die Kleinsten und die Erwachsenen, die sie begleiten, eingeladen, den schönen Geschichten unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterin Marie- Noëlle zu lauschen. So können die kleinen Leser wachsen, wachsen, wachsen bis sie groß sind!

Lassen Sie sich diesen Monat von der Magie der Weihnachtszeit verzaubern!

Von 0 bis 3 Jahren Mit Anmeldung

Italiano :

Ogni primo mercoledì del mese, i piccoli e gli adulti che si occupano di loro sono invitati a venire ad ascoltare le meravigliose storie raccontate da Marie-Noëlle, la nostra volontaria. In questo modo i piccoli lettori possono crescere, crescere, crescere? Fino a diventare grandi!

Questo mese lasciatevi trasportare dalla magia del Natale!

0-3 anni Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Cada primer miércoles de mes, los pequeños y los adultos que los cuidan están invitados a venir a escuchar las maravillosas historias que les cuenta Marie-Noëlle, nuestra voluntaria. Así, los pequeños lectores podrán crecer, crecer y crecer… ¡hasta hacerse mayores!

Este mes, ¡déjate llevar por la magia de la Navidad!

0-3 años Inscripción obligatoria

