Les lectures des p’tits bourgeons Thionville
Les lectures des p’tits bourgeons Thionville mercredi 3 décembre 2025.
Les lectures des p’tits bourgeons
11A rue de la Perdrix Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 10:15:00
fin : 2025-12-03 11:00:00
Date(s) :
2025-12-03
Chaque premier mercredi du mois, les tout-petits et les adultes qui les accompagnent sont invités à venir écouter les belles histoires de Marie- Noëlle, notre bénévole. Ainsi les petits lecteurs pourront pousser, pousser, pousser…jusqu’à devenir grands !
Ce mois-ci, laissez-vous porter par la magie de Noël !
De 0 à 3 ans Sur inscriptionEnfants
0 .
11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr
English :
Every first Wednesday of the month, toddlers and their accompanying adults are invited to come and listen to our volunteer Marie-Noëlle’s beautiful stories. This way, little readers can grow, grow, grow? until they’re all grown up!
This month, let yourself be carried away by the magic of Christmas!
Ages 0 to 3 Registration required
German :
Jeden ersten Mittwoch im Monat sind die Kleinsten und die Erwachsenen, die sie begleiten, eingeladen, den schönen Geschichten unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterin Marie- Noëlle zu lauschen. So können die kleinen Leser wachsen, wachsen, wachsen bis sie groß sind!
Lassen Sie sich diesen Monat von der Magie der Weihnachtszeit verzaubern!
Von 0 bis 3 Jahren Mit Anmeldung
Italiano :
Ogni primo mercoledì del mese, i piccoli e gli adulti che si occupano di loro sono invitati a venire ad ascoltare le meravigliose storie raccontate da Marie-Noëlle, la nostra volontaria. In questo modo i piccoli lettori possono crescere, crescere, crescere? Fino a diventare grandi!
Questo mese lasciatevi trasportare dalla magia del Natale!
0-3 anni Iscrizione obbligatoria
Espanol :
Cada primer miércoles de mes, los pequeños y los adultos que los cuidan están invitados a venir a escuchar las maravillosas historias que les cuenta Marie-Noëlle, nuestra voluntaria. Así, los pequeños lectores podrán crecer, crecer y crecer… ¡hasta hacerse mayores!
Este mes, ¡déjate llevar por la magia de la Navidad!
0-3 años Inscripción obligatoria
L’événement Les lectures des p’tits bourgeons Thionville a été mis à jour le 2025-11-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME