Les lectures du mercredi avec les bambinous ! Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer
mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque · Saint-Aubin-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Aubin-sur-Mer
Les lectures du mercredi avec les bambinous !
Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:30:00
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-30 2026-10-14 2026-11-04 2026-11-18 2026-12-02
Rendez-vous destiné aux enfants à ne pas manquer ! Entrée libre
Les lectures du mercredi reprennent à la médiathèque avec les Bambinous !
Un rendez-vous destiné aux enfants à ne pas manquer !
Entrée libre. .
Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie mediatheque@saintaubinsurmer.fr
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English : Les lectures du mercredi avec les bambinous !
An unmissable event for children! Free entry
L’événement Les lectures du mercredi avec les bambinous ! Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-09 par Calvados Attractivité
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