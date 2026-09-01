Les lectures du mercredi avec les bambinous ! Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Aubin-sur-Mer

Les lectures du mercredi avec les bambinous !

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 16:30:00

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-30 2026-10-14 2026-11-04 2026-11-18 2026-12-02

Rendez-vous destiné aux enfants à ne pas manquer ! Entrée libre

Les lectures du mercredi reprennent à la médiathèque avec les Bambinous !

Un rendez-vous destiné aux enfants à ne pas manquer !

Entrée libre. .

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie mediatheque@saintaubinsurmer.fr

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English : Les lectures du mercredi avec les bambinous !

An unmissable event for children! Free entry

L’événement Les lectures du mercredi avec les bambinous ! Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-09 par Calvados Attractivité