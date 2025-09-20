Les lectures en écho du musée Marzelles Musée Albert Marzelles Marmande

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Lectures en écho au musée Marzelles

Une création originale par Les Voix de Garonne, en résonance avec le travail artistique de Maurine Larcher.

Un moment sensible où les mots dialoguent avec les œuvres, pour une expérience immersive entre littérature et arts plastiques.

Musée Albert Marzelles 15 Rue Abel Boyé, 47200 Marmande, France Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553644204 https://mairie-marmande.fr/index.php/le-musee-marzelles Le musée a une double vocation, artistique et historique. Il présente :

– une mosaïque romaine du IVe siècle après J.C. ;

– une collection de peintures de XXe siècle Abel Boyé ;

– une riche programmation annuelle de peintres et de sculpteurs. Parking à proximité.

