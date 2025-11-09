Les Légendaires // Avant-première Troyes
Les Légendaires // Avant-première Troyes dimanche 9 novembre 2025.
Les Légendaires // Avant-première
Cinéma CGR Troyes Aube
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 Eur
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-09 11:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Synopsis
Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus… des enfants de 10 ans ! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle…
Durée 1h24 Aventure, Animation, Fantastique
De Guillaume Ivernel
Par Antoine Schoumsky .
Cinéma CGR Troyes 10000 Aube Grand Est
