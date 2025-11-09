Les Légendaires // Avant-première Troyes

Les Légendaires // Avant-première

Cinéma CGR Troyes Aube

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 Eur

Début : 2025-11-09 11:00:00

2025-11-09

Synopsis

Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus… des enfants de 10 ans ! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle…



Durée 1h24 Aventure, Animation, Fantastique

De Guillaume Ivernel

Par Antoine Schoumsky .

Cinéma CGR Troyes 10000 Aube Grand Est

