Les Légendaires, LE CLUB, Barbezieux mardi 17 février 2026.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T22:02:00+01:00
Fin : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T22:02:00+01:00
LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=ARFEI »}]
Cinéfamille – Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus… des enfants de 10 ans ! Danaël, Jad… Le Club Les Légendaires