Les Légendes de la Pop New Wave Grand Kursaal Besançon

Les Légendes de la Pop New Wave

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Le Lions Club Besançon Cité organise un concert Live Music qui aura lieu au Grand Kursaal de Besançon, le samedi 7 février 2026 à 20 h 30

Les Légendes de la Pop New Wave, groupe formé de six musiciens professionnels franc-comtois redonne vie aux plus grands tubes anglo-saxons des années 80 et 90.

Les années 1980 voient ainsi éclore une multitude de groupes emblématiques tels que Depeche Mode, The Cure, Orchestral Manœuvre, Tears for Fears, Simple Mind, Alan Parson et bien d’autres…

Les plus grands tubes de ces groupes vont retentir dans l’enceinte du Kursaal, pour un voyage vers une énergie, une esthétique et un son qui ont marqué des générations.

Fidèle à sa vocation de solidarité, le Lions Club Besançon Cité a choisi de consacrer les bénéfices de la soirée à un projet porté par l’association Sourire à la vie qui accompagne les enfants atteints de cancer. .

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

