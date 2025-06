Les Légendes du Der Station Nautique Lac du Der – Chantecoq Giffaumont-Champaubert 5 juillet 2025 21:00

19 € – Tarif réduit 14 €

Début : 2025-07-05T21:00:00 – 2025-07-05T22:30:00

Fin : 2025-08-24T17:00:00 – 2025-08-24T18:30:00

Les chevaliers, les amazones, une dame du lac (pas très rassurante) et même un viking… Ils reviennent au Lac du Der cet été, sur la station nautique de Giffaumont-Champaubert!

Les Légendes du Der , c’est un spectacle en plein air avec des chevaux, des cascades, un peu de magie et beaucoup de panache

Du 5 juillet au 24 août, en fin de journée

Et après ? Ambiance festive avec concerts et boissons locales

Deux dates à retenir : les banquets médiévaux des 3 et 17 août

acrobatie, voltige, combats de chevaliers, travail du feu chorégraphié, cascades équestres, danse de chevaux en liberté, et… bien d’autres surprises vous attendent…

Légendes du Der