Les légendes du Paris Maudit 2

Les légendes du Paris Maudit 2 samedi 18 octobre 2025.

Vous traverserez le Sentier des sorcières et des empoisonneuses, arpenterez le Val d’Amour de la rue Saint-Denis et ses filles de joie et irez vous perdre dans l’antique Cour des Miracles, royaume des mendiants et des voleurs. Votre périple vous mènera ensuite vers le Ventre de Paris et ses Halles malfamées où se côtoient clochards, bourreaux et astrologues. Direction le cœur du pouvoir royal, le palais du Louvre, où vous attendent les fantômes de la nuit parisienne la plus sanglante de l’histoire, la nuit de la Saint-Barthélemy.

Nouveauté inédite, cette visite est en musique ! Bandes originales de films, ambiances, sons étranges, et parfois même quelques voix et répliques historiques vous seront diffusés en direct dans les lieux qui ont été le théâtre de ces intrigues.

Un voyage dans le temps immersif et inoubliable au cœur des légendes du Paris maudit !

Après le succès des légendes médiévales du Paris maudit, venez poursuivre l’expérience dans un nouveau récit sombre des rues de la capitale. Votre guide, Guillaume, vous donne rendez-vous aux portes de la vieille ville pour commencer votre aventure par l’exploration de ses bas-fonds historiques.

Le samedi 08 novembre 2025

de 19h30 à 21h45

Le samedi 18 octobre 2025

de 19h30 à 21h45

payant 21€/pers Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T22:30:00+02:00

fin : 2025-11-08T22:45:00+01:00

Date(s) : 2025-10-18T19:30:00+02:00_2025-10-18T21:45:00+02:00;2025-11-08T19:30:00+02:00_2025-11-08T21:45:00+02:00



https://www.sous-les-paves.com/produit/paris-maudit-2-visite-nocturne/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr