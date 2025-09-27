Les légendes du Paris maudit : visite nocturne

Les légendes du Paris maudit : visite nocturne samedi 27 septembre 2025.

Au programme de cette sortie exceptionnelle : une visite autour des étranges légendes et des curieuses anecdotes qui ont ponctué l’Histoire de la capitale à travers les siècles. Du barbier sanglant aux portes du #Diable de Notre-Dame, en passant par l’ancien cimetière des Innocents, la Ville Lumière dévoile peu à peu sa face cachée et mystérieuse.

C’est à la tombée de la nuit que Sous Les Pavés et Guillaume vous donnent rendez-vous pour une balade insolite au cœur du Paris maudit.

Le samedi 22 novembre 2025

de 19h00 à 21h10

Le vendredi 07 novembre 2025

de 19h00 à 21h10

Le vendredi 24 octobre 2025

de 19h00 à 21h10

Le samedi 11 octobre 2025

de 19h00 à 21h15

Le samedi 27 septembre 2025

de 19h30 à 21h45

payant 21€/pers Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

