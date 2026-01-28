Les légendes du Paris maudit : visite nocturne

Au programme de cette sortie exceptionnelle : une visite autour des étranges légendes et des curieuses anecdotes qui ont ponctué l’Histoire de la capitale à travers les siècles. Du barbier sanglant aux portes du #Diable de Notre-Dame, en passant par l’ancien cimetière des Innocents, la Ville Lumière dévoile peu à peu sa face cachée et mystérieuse.

C’est à la tombée de la nuit que Sous Les Pavés et Guillaume vous donnent rendez-vous pour une balade insolite au cœur du Paris maudit.

Le vendredi 06 février 2026

de 19h00 à 21h10

Le samedi 28 février 2026

de 19h00 à 21h10

Le samedi 28 mars 2026

de 19h00 à 21h10

payant 21€/pers Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

https://www.sous-les-paves.com/produit/visite-nocturne-les-legendes-du-paris-maudit/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr



