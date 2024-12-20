LES LÉGENDES DU ROCK Reims Arena Reims

Marne

LES LÉGENDES DU ROCK Reims Arena 24 Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Tout public

Vivez une expérience rock hors du commun ! 15 000 choristes, répartis dans les plus grands Zéniths de France, vont enflammer les scènes en reprenant les plus grands classiques du rock Queen, The Rolling Stones, AC/DC et bien d’autres. Sous la direction de 80 chefs de chœur, chaque soirée sera un véritable spectacle, avec des harmonies puissantes et des solos légendaires.

Imaginez une armée de 15 000 voix s’unissant pour revisiter les plus grandes légendes du rock. Des classiques intemporels aux hymnes modernes, ces soirées exceptionnelles promettent de faire vibrer les murs de tous les Zéniths de France et de vous transporter dans l’univers palpitant du rock’n’roll.

Venez vibrer, chanter et rocker avec nous à partir de janvier 2026 dans une ambiance électrique où la musique rassemble et fait battre les chœurs à l’unisson. .

Reims Arena 24 Boulevard Jules César

Reims 51100 Marne Grand Est

English : LES LÉGENDES DU ROCK

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement LES LÉGENDES DU ROCK Reims a été mis à jour le 2024-12-20 par Reims Tourisme & Congrès