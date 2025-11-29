Les légendes mexicaines à la médiathèque LOURDES Lourdes

Les légendes mexicaines à la médiathèque

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Les légendes mexicaines et mésoaméricaines autour d’Oniria avec Alexandre Weiss, historien et créateur de jeux.

Partez à la découverte des légendes mésoaméricaines qui ont inspiré l’univers mystérieux et symbolique d’Oniria.

Un voyage entre histoire, jeu et imagination!

14h30 rencontre avec l’auteur et à partir de 15h30 découvrez et jouez à Oniria.

Renseignements au: 05 62 94 24 21

Entrée libre

English :

Mexican and Mesoamerican legends around Oniria with historian and game designer Alexandre Weiss.

Discover the Mesoamerican legends that inspired the mysterious and symbolic universe of Oniria.

A journey through history, games and imagination!

2:30 pm meeting with the author and from 3:30 pm discover and play Oniria.

Information: 05 62 94 24 21

Free admission

German :

Die mexikanischen und mesoamerikanischen Legenden um Oniria mit Alexandre Weiss, Historiker und Spieleautor.

Entdecken Sie die mesoamerikanischen Legenden, die die geheimnisvolle und symbolische Welt von Oniria inspiriert haben.

Eine Reise zwischen Geschichte, Spiel und Fantasie!

14:30 Uhr: Treffen mit dem Autor und ab 15:30 Uhr: Entdecken und spielen Sie Oniria.

Informationen unter: 05 62 94 24 21

Freier Eintritt

Italiano :

Le leggende messicane e mesoamericane che circondano Oniria con Alexandre Weiss, storico e game designer.

Scoprite le leggende mesoamericane che hanno ispirato il misterioso e simbolico mondo di Oniria.

Un viaggio tra storia, giochi e immaginazione!

incontro con l’autore alle 14.30 e dalle 15.30 si potrà scoprire e giocare a Oniria.

Informazioni: 05 62 94 24 21

Ingresso libero

Espanol :

Las leyendas mexicanas y mesoamericanas en torno a Oniria con Alexandre Weiss, historiador y diseñador de juegos.

Descubre las leyendas mesoamericanas que inspiraron el misterioso y simbólico mundo de Oniria.

Un viaje a través de la historia, los juegos y la imaginación

conozca al autor a las 14:30 y a partir de las 15:30 podrá descubrir y jugar a Oniria.

Información: 05 62 94 24 21

Entrada gratuita

