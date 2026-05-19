Les Légumes du Logis Visite de l’exploitation Le logis de mortier Val-d’Auge
Les Légumes du Logis Visite de l’exploitation Le logis de mortier Val-d’Auge samedi 6 juin 2026.
Val-d’Auge
Les Légumes du Logis Visite de l’exploitation
Le logis de mortier EARL LOGIS DE MORTIER Val-d’Auge Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 15:45:00
Date(s) :
2026-06-06
Le samedi 6 juin à 14h30 Les légumes du Logis vous accueille pour une visite de l’exploitation et des nouveaux outils de production. Gratuit 1h15 prévoir chaussures de marche.
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Le logis de mortier EARL LOGIS DE MORTIER Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 62 22 leslegumesdulogis16170@gmail.com
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English :
Saturday June 6 at 2:30 pm Les légumes du Logis welcomes you for a tour of the farm and its new production tools. Free 1h15, please bring walking shoes.
L’événement Les Légumes du Logis Visite de l’exploitation Val-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Rouillacais