Les légumineuses et les céréales sous toutes leurs formes, bienfaits et recettes avec Charlotte Dupart, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Les légumineuses et les céréales sous toutes leurs formes, bienfaits et recettes avec Charlotte Dupart Samedi 28 mars, 11h00 Maison écocitoyenne Gironde

gratuit, sur inscription

Début : 2026-03-28T11:00:00+01:00 – 2026-03-28T13:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T11:00:00+01:00 – 2026-03-28T13:00:00+01:00

...préparer pour garder tous leurs bienfaits.

À partir de 15 ans, sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Les légumineuses sont des protéines végétales et des fibres que l’on connaît peu mais qui sont économiques, très intéressantes pour la santé et l’environnement. Lors de cet atelier, apprenez à les…