Les légumineuses : petites graines, grands atouts C&Dac Vandœuvre-lès-Nancy
Les légumineuses : petites graines, grands atouts C&Dac Vandœuvre-lès-Nancy jeudi 2 octobre 2025.
Les légumineuses : petites graines, grands atouts Jeudi 2 octobre, 11h00 C&Dac Meurthe-et-Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-02T11:00:00 – 2025-10-02T12:00:00
Fin : 2025-10-02T11:00:00 – 2025-10-02T12:00:00
WEBINAIRE | Les légumineuses : petites graines, grands atouts
Riches en protéines, bonnes pour la santé et pour la planète, faciles à cuisiner… Les légumineuses méritent une place de choix dans nos assiettes !
L’objectif :
Définition et contexte : redécouvrez ces graines oubliées et leur rôle dans notre alimentation.
Intérêts agronomiques, nutritionnels et fonctionnels : pourquoi elles sont si bonnes pour nous… et pour l’environnement.
Applications et recettes : des idées simples et gourmandes pour les intégrer facilement au quotidien.
Date : 02 octobre 2025
⏰ Heure : 11H00 – 12h00
Format : Gratuit sur inscription, interactif et entièrement en ligne (accès via lien Teams après inscription)
Pour s’inscrire c’est ici : https://cdac2.odoo.com/event/webinaire-lgsv-les-legumineuses-petites-graines-grands-atouts-34/register
➡️ Rejoignez-nous et laissez-vous inspirer par ces petites graines aux grands atouts !
C&Dac 13 Rue du Bois de la Champelle 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Brabois Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« link »: « https://cdac2.odoo.com/event/webinaire-lgsv-les-legumineuses-petites-graines-grands-atouts-34/register »}] https://cdac2.odoo.com/event/webinaire-lgsv-les-legumineuses-petites-graines-grands-atouts-34/register
Riches en protéines, bonnes pour la santé et pour la planète, faciles à cuisiner… Les légumineuses méritent une place de choix dans nos assiettes !