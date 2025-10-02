Les légumineuses : petites graines, grands atouts C&Dac Vandœuvre-lès-Nancy

Les légumineuses : petites graines, grands atouts Jeudi 2 octobre, 11h00 C&Dac Meurthe-et-Moselle

Sur inscription

WEBINAIRE | Les légumineuses : petites graines, grands atouts

Riches en protéines, bonnes pour la santé et pour la planète, faciles à cuisiner… Les légumineuses méritent une place de choix dans nos assiettes !

L’objectif :

Définition et contexte : redécouvrez ces graines oubliées et leur rôle dans notre alimentation.

Intérêts agronomiques, nutritionnels et fonctionnels : pourquoi elles sont si bonnes pour nous… et pour l’environnement.

Applications et recettes : des idées simples et gourmandes pour les intégrer facilement au quotidien.

⏰ Heure : 11H00 – 12h00

Format : Gratuit sur inscription, interactif et entièrement en ligne (accès via lien Teams après inscription)

Pour s’inscrire c’est ici : https://cdac2.odoo.com/event/webinaire-lgsv-les-legumineuses-petites-graines-grands-atouts-34/register

➡️ Rejoignez-nous et laissez-vous inspirer par ces petites graines aux grands atouts !

C&Dac 13 Rue du Bois de la Champelle 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Brabois Meurthe-et-Moselle Grand Est

Pour s'inscrire : https://cdac2.odoo.com/event/webinaire-lgsv-les-legumineuses-petites-graines-grands-atouts-34/register

