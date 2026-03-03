Les lendemains qui chantent Tryd’hall Romans-sur-Isère

Les lendemains qui chantent

Tryd’hall 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

5€ c’est le mini…

10€ c’est le standard

15€ c’est encourageant !

Date et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Spectacle solo en duo.

Mise en scène David Rullier avec Sophie Duchamp

.

Tryd’hall 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydart@orange.fr

English :

Solo duo show.

Directed by David Rullier with Sophie Duchamp

