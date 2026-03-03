Les lendemains qui chantent Tryd’hall Romans-sur-Isère
Les lendemains qui chantent Tryd’hall Romans-sur-Isère vendredi 3 avril 2026.
Les lendemains qui chantent
Tryd’hall 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
5€ c’est le mini…
10€ c’est le standard
15€ c’est encourageant !
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Spectacle solo en duo.
Mise en scène David Rullier avec Sophie Duchamp
.
Tryd’hall 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydart@orange.fr
English :
Solo duo show.
Directed by David Rullier with Sophie Duchamp
