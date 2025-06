LES LÉZIVALES PATRICK SÉBASTIEN Lézignan-Corbières 25 juillet 2025 18:30

Aude

LES LÉZIVALES PATRICK SÉBASTIEN Lézignan-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 18:30:00

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

La ville de Lézignan-Corbières vous donne rendez-vous pour les Lézivales, du 18 juillet au 15 aout 2025.

Concert de Patrick Sébastien

1ère partie DJ Fanou et ses danseuses

Restauration sur place dès 19h

Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 10 32 mairie@lezignan-corbieres.fr

English :

The town of Lézignan-Corbières invites you to the Lézivales, from July 18 to August 15, 2025.

Patrick Sébastien concert

part 1: DJ Fanou and his dancers

Catering on site from 7pm

German :

Die Stadt Lézignan-Corbières lädt Sie vom 18. Juli bis 15. August 2025 zu den Lézivales ein.

Konzert von Patrick Sébastien

1. Teil: DJ Fanou und ihre Tänzerinnen

Verpflegung vor Ort ab 19 Uhr

Italiano :

La città di Lézignan-Corbières vi invita alle Lézivales, dal 18 luglio al 15 agosto 2025.

Concerto di Patrick Sébastien

1ª parte: DJ Fanou e i suoi ballerini

Ristorazione in loco dalle 19.00

Espanol :

La ciudad de Lézignan-Corbières le invita a los Lézivales, del 18 de julio al 15 de agosto de 2025.

Concierto de Patrick Sébastien

1ª parte: DJ Fanou y sus bailarines

Catering in situ a partir de las 19.00 h

