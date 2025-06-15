LES LIAISONS DANGEREUSES Béziers

LES LIAISONS DANGEREUSES

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Merteuil et Valmont manipulent Cécile et Madame de Tourvel pour se venger et séduire. Un jeu cruel dont les conséquences dépassent tout ce qu’ils avaient imaginé.

La marquise de Merteuil fait appel à son ancien amant, le vicomte de Valmont, pour lui proposer un défi aussi audacieux qu’immoral séduire la jeune et innocente Cécile de Volanges, fraîchement sortie du couvent, afin de se venger d’une ancienne trahison. De son côté, Valmont vise un autre trophée Madame de Tourvel, une femme mariée, pieuse et vertueuse. Mais leurs jeux de manipulation vont prendre une tournure bien plus sombre que prévu…

D’après l’œuvre de Choderlos de Laclos, adaptation et mise en scène d’Arnaud Denis, avec Delphine Depardieu et Valentin de Carbonnieres.

À partir de 14 ans. .

English :

Merteuil and Valmont manipulate Cécile and Madame de Tourvel for revenge and seduction. A cruel game with consequences beyond anything they could have imagined.

German :

Merteuil und Valmont manipulieren Cécile und Madame de Tourvel, um sich zu rächen und zu verführen. Ein grausames Spiel, dessen Folgen alles übersteigen, was sie sich je erträumt haben.

Italiano :

Merteuil e Valmont manipolano Cécile e Madame de Tourvel per vendetta e seduzione. Un gioco crudele con conseguenze che vanno oltre ogni loro immaginazione.

Espanol :

Merteuil y Valmont manipulan a Cécile y Madame de Tourvel por venganza y seducción. Un juego cruel con consecuencias más allá de lo que hubieran podido imaginar.

