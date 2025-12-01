Les Liaisons Dangereuses Pierre Choderlos de Laclos place Aletti Vichy

Au cœur des boudoirs feutrés du 18e siècle, s’ourdit une guerre des sexes où séduction et vengeance deviennent des armes redoutables.

place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

English :

In the heart of the 18th century?s hushed boudoirs, a war of the sexes is waged, with seduction and revenge becoming formidable weapons.

German :

In den feinen Boudoirs des 18. Jahrhunderts entspinnt sich ein Krieg der Geschlechter, in dem Verführung und Rache zu gefürchteten Waffen werden.

Italiano :

Nel cuore dei boudoir silenziosi del XVIII secolo, si scatena una guerra dei sessi, in cui la seduzione e la vendetta diventano armi formidabili.

Espanol :

En el corazón de los silenciosos tocadores del siglo XVIII, se libra una guerra de sexos en la que la seducción y la venganza se convierten en armas formidables.

