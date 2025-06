Les libellules, c’est Bonn’Art ! La Grande Vigne, 16390 Bonnes Bonnes 27 juin 2025 07:00

Charente

La Grande Vigne, 16390 Bonnes

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-27

2025-06-27

En partenariat avec le Bonn’Art Café et la Librairie La Lisière, dénichez les libellules en bord de Dronne, à Bonnes (16390)

La Grande Vigne, 16390 Bonnes Bonn’Art café

Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com

English : Les libellules, c’est Bonn’Art !

In partnership with Bonn’Art Café and La Lisière bookshop, find dragonflies on the banks of the Dronne, in Bonnes (16390).

German : Les libellules, c’est Bonn’Art !

In Partnerschaft mit dem Bonn’Art Café und der Librairie La Lisière können Sie Libellen am Ufer der Dronne in Bonnes (16390) aufspüren

Italiano : Les libellules, c’est Bonn’Art !

In collaborazione con Bonn’Art Café e la libreria La Lisière, scoprite le libellule sulle rive della Dronne, a Bonnes (16390)

Espanol : Les libellules, c’est Bonn’Art !

En colaboración con Bonn’Art Café y la librería La Lisière, encuentre libélulas a orillas del Dronne, en Bonnes (16390)

