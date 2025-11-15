Les lichens et la santé Sougé-le-Ganelon
Les lichens et la santé Sougé-le-Ganelon samedi 15 novembre 2025.
Gué Ory Sougé-le-Ganelon Sarthe
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
Venez participer à une animation dédiée à la haie bocagère et à ses vertus pour la biodiversité.
Très présents dans notre quotidien, les lichens passent pourtant inaperçus et nous sont inconnus. A la fois algue et champignon, ces êtres sont fascinants et recèlent bien des secrets. Qu’ils soient jaunes, verts, gris, tout plats ou buissonnants, partez à leur découverte et comprenez en quoi ils constituent des sentinelles de l’environnement. .
English:
Come and take part in an event dedicated to hedgerows and their benefits for biodiversity.
German:
Nehmen Sie an einer Animation teil, die der Hecke und ihren Vorzügen für die Biodiversität gewidmet ist.
Italiano:
Partecipate a un evento dedicato alle siepi e ai loro benefici per la biodiversità.
Espanol:
Participe en un acto dedicado a los setos y sus beneficios para la biodiversidad.
