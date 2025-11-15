Les lichens et la santé

Gué Ory Sougé-le-Ganelon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Venez participer à une animation dédiée à la haie bocagère et à ses vertus pour la biodiversité.

Très présents dans notre quotidien, les lichens passent pourtant inaperçus et nous sont inconnus. A la fois algue et champignon, ces êtres sont fascinants et recèlent bien des secrets. Qu’ils soient jaunes, verts, gris, tout plats ou buissonnants, partez à leur découverte et comprenez en quoi ils constituent des sentinelles de l’environnement. .

Gué Ory Sougé-le-Ganelon 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33

English :

Come and take part in an event dedicated to hedgerows and their benefits for biodiversity.

German :

Nehmen Sie an einer Animation teil, die der Hecke und ihren Vorzügen für die Biodiversität gewidmet ist.

Italiano :

Partecipate a un evento dedicato alle siepi e ai loro benefici per la biodiversità.

Espanol :

Participe en un acto dedicado a los setos y sus beneficios para la biodiversidad.

L’événement Les lichens et la santé Sougé-le-Ganelon a été mis à jour le 2025-04-30 par PNR Normandie Maine