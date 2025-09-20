Les lieux de jeunesse d’Henri Matisse Musée Matisse Le Cateau-Cambrésis

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ouverture officielle dans le hall d’accueil de l’exposition temporaire de photographies consacrée aux lieux de jeunesse d’Henri Matisse : Le Cateau-Cambrésis, Bohain-en-Vermandois, Lesquielles-Saint-Germain.

Musée Matisse Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis, France Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord Hauts-de-France 0359733800 https://museematisse.fr Ancienne résidence secondaire des archevêques de Cambrai, seigneurs du Cateau. Le bâtiment actuel, entre cour et jardin, date du milieu du XVIIIe siècle. Le palais a été entièrement rénové en 2002 par les architectes Emmanuelle et Laurent Beaudouin, de Nancy. Coordonnées GPS : 50° 06’ 23’’ Nord / 3° 32’ 27’’ Est Dépose-minute rue des Poilus de la Grande Guerre (le long du musée) Stationnement esplanade Monplaisir (rue du Bois Monplaisir) Stationnement interdit aux abords immédiats du musée

Lesquielles-Saint-Germain, Aisne, reproduction numérique de la carte postale. Centre de documentation, musée départemental Matisse.