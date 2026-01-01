Les lieux du quotidien – Atelier ados et adultes Hôpital La Rochefoucauld Paris

Pensé comme une expérience à la fois intime et collective, l’atelier invite chacun.e à libérer son imaginaire, quel que soit son niveau en écriture. Ouvert dès 14 ans, il s’adresse aussi bien aux débutant.es qu’aux personnes en recherche de renouveau créatif. Tout le matériel est fourni, il ne reste qu’à écrire.

Cet atelier d’écriture organisé dans le cadre de l’exposition « Parties communes » propose d’explorer les espaces partagés du quotidien comme de véritables matières littéraires. À partir de souvenirs, d’observations et de consignes créatives, les participant.es transforment ces lieux de passage en récits, fragments et textes sensibles.

Du samedi 31 janvier 2026 au dimanche 01 février 2026 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h00

payant

5€

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Hôpital La Rochefoucauld 15 avenue du général Leclerc 75014 Paris



