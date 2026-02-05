Les lieux secrets de la forteresse Vitré
Place du Général de Gaulle Vitré Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-22 15:00:00
fin : 2026-03-22 16:30:00
2026-03-22 2026-04-19 2026-05-24
Vous passez souvent à proximité du château sans plus y prêter attention ? Alors cette visite est pour vous ! Laissez-vous surprendre en suivant notre guide qui vous révèlera quelques-uns des secrets de cet édifice millénaire.
Durée 1h30, tout public
Rendez-vous à l’accueil du château de Vitré (18 personnes max)
Gratuit, sur réservation au service patrimoine et musées 02 99 75 04 54 ou par mail à musees@mairie-vitre.fr .
Place du Général de Gaulle Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 54
