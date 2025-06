Les limicoles nicheurs de l’ïle Pipy – Bouée 21 juin 2025 09:00

Loire-Atlantique

Les limicoles nicheurs de l’ïle Pipy Bouée Loire-Atlantique

Début : 2025-06-21 09:00:00

fin : 2025-06-21 11:00:00

2025-06-21

Découverte de l’île Pipy et des limicoles de l’estuaire qui y nichent. Au mois de juin, il est encore possible d’observer des nichées de certains limicoles comme l’Avocette élégante et l’Echasse blanche. Les plans d’eau de l’île Pipy sont particulièrement fréquentés par de nombreux limicoles. L’île Pipy est une ancienne île de bord de Loire qui est actuellement rattaché aux bords de la Loire, suite au dragage du fleuve et à la dynamique de sédimentation. A prévoir bottes et tenue adaptée aux conditions climatiques. Réservation obligatoire.

Réservation avant le 20 Juin .

Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 49 49 22 49 ann316@gmail.com

