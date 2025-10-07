Les limites de l’IA au prisme de l’histoire des sciences et des techniques Médiathèque Jacques Demy Nantes

Les limites de l’IA au prisme de l’histoire des sciences et des techniques Médiathèque Jacques Demy Nantes mardi 7 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-07 18:30 –

Gratuit : oui Adulte

Conférence par les doctorants Théo Goulinet, Hugo Doux et Adèle Huguet, en partenariat avec Nantes UniversitéQuels sont les impacts de l’IA sur la recherche, l’enseignement, les environnements, les sociétés et les individus ?

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/