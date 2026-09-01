Informations pratiques

Levroux

Les Lisztomanias à Levroux – Prélude au festival 2026

Levroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Les Lisztomanias à Levroux – Prélude au festival 2026

Dans le cadre des Lisztomanias de Châteauroux, la collégiale Saint-Sylvain de Levroux accueille un récital exceptionnel en prélude au festival, avec la jeune pianiste Anaïs Cassiers.

De ses origines chinoises, françaises et belges à son enfance passée notamment en Géorgie, en Syrie et au Maroc, Anaïs Cassiers a développé un parcours multiculturel qui nourrit une approche riche et ouverte de la musique classique.

Pour ce récital sans entracte, Anaïs Cassiers propose un programme placé sous le signe de l’eau et de la contemplation, avec des œuvres de Franz Liszt, Maurice Ravel et Frédéric Chopin. .

Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire evenement@levroux.fr

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English :

Les Lisztomanias in Levroux? A prelude to the 2026 festival

L’événement Les Lisztomanias à Levroux – Prélude au festival 2026 Levroux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Levroux