Les Lisztomanias de Châteauroux Châteauroux

Les Lisztomanias de Châteauroux

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-21

En 2026, les Lisztomanias célèbreront leurs 25 ans et rendront hommage à George Sand, qui partagea avec son ami Franz Liszt l’idée de créer un festival à Châteauroux. Rendez-vous du 16 au 21octobre, autour d’une programmation exceptionnelle: Lambert Wilson, Alexandre Kantorow, l’Orchestre Consuelo..

Créées en 2002 à Châteauroux, les Lisztomanias réalisent chaque année le vœu de Franz Liszt lui-même créer un festival à Châteauroux, au pays de George Sand, près de Nohant, avec la complicité de l’écrivain.

Les Lisztomanias constituent une manière unique de mettre la culture en vie, autour d’une personnalité majeure du romantisme européen pianiste virtuose, compositeur de génie, chef d’orchestre à l’attitude révolutionnaire, enseignant de légende, écrivain, penseur et philanthrope hors du commun. Le message de Liszt, plus actuel que jamais, célèbre l’humanité dans ses nombreuses composantes, au-delà des frontières sociales et culturelles. .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire lisztomanias.chateauroux@gmail.com

English :

In 2026, the Lisztomanias will celebrate its 25th anniversary and pay tribute to George Sand, who shared with her friend Franz Liszt the idea of creating a festival in Châteauroux. Join us from October 16 to 21 for an exceptional program featuring Lambert Wilson, Alexandre Kantorow, the Orchestre Consuelo…

