Les Livres Chantants à Sézanne Prétoire Sézanne

Les Livres Chantants à Sézanne

Prétoire Cours d’Orléans Sézanne Marne

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Ouverture du week-end culturel vendredi 13 mars 2026 à 20h30, avec Romane ou les livres chantants, une comédie musicale sensible et lumineuse.Tout public

Dans le cadre du week-end culturel du salon littéraire Litté Marnia, organisé au Prétoire à Sézanne les 14 et 15 mars 2026, assistez à Romane ou les livres chantants, une comédie musicale sensible et lumineuse interprétée par Zoey Linwood, Malvin de Luze et Ludovic Chouquet.

Romane, une jeune fille qui préfère se réfugier dans sa bibliothèque, s’endort au fil de ses lectures. Alors, le monde des livres s’anime et se met à chanter. Dans ce rêve éveillé, elle rencontre l’homme de papier et l’homme d’encre, figures nées des mots et de l’imaginaire. À travers cette rencontre musicale, l’imaginaire devient un chemin pour s’ouvrir aux autres et à soi-même. Un voyage chanté au cœur des mots, des émotions et du passage à la vie.

Tarif 10 € 100 % des bénéfices seront reversés à Action Croisées Sézanne .

Prétoire Cours d’Orléans Sézanne 51120 Marne Grand Est contact.fanclubevents@gmail.com

English : Les Livres Chantants à Sézanne

Opening of the cultural weekend: Friday, March 13, 2026 at 8:30pm, with Romane ou les livres chantants, a sensitive and luminous musical comedy.

