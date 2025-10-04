Les livres en jeux ! Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Moulins

à partir de 8 ans

Début : 2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Plongez dans l’univers des livres et venez jouer en famille ou entre amis. À l’occasion des Biblis en folie, testez notre sélection de jeux de société autour du livre et des bibliothèques.

Plusieurs parties d’environ 45 minutes.

Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Place Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0443510000 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/ Parking devant le bâtiment

Arrêts de bus à proximité

