Les livres en jeux ! Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Moulins

Les livres en jeux ! Samedi 4 octobre, 15h30 Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Allier
à partir de 8 ans
Début : 2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T18:00:00
Fin : 2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T18:00:00
Plongez dans l’univers des livres et venez jouer en famille ou entre amis. À l’occasion des Biblis en folie, testez notre sélection de jeux de société autour du livre et des bibliothèques.
Plusieurs parties d’environ 45 minutes.
Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Place Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0443510000 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/ Parking devant le bâtiment
Arrêts de bus à proximité
