Les livres ont la bougeotte Nantes Nantes 25 juillet 2025 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-25 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Entrée libre – réservation conseillée En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

De 10h30 à 12h, la bibliothèque invite les enfants et leurs parents à venir profiter d’un petit coin de lectures près du bassin des Dervallières.

Nantes Nantes 44100

02 40 43 97 67