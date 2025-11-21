LES LIVRES PRENNENT SOIN DE VOUS Teyran
Cour du Charron Teyran Hérault
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Écrivaine et membre de l’Académie des Sciences & Lettres de Montpellier, Régine Detambel interroge le pouvoir des livres face aux épreuves de la vie. Comment les textes peuvent-ils nous aider à vivre, à retrouver un élan ? Un échange ouvert où chacun pourra partager ses expériences et lectures marquantes.
Cour du Charron Teyran 34820 Hérault Occitanie +33 4 67 16 19 13 resaculture@ville-teyran.fr
English :
Writer and member of the Académie des Sciences & Lettres de Montpellier, Régine Detambel explores the power of books in the face of life?s trials. How can texts help us to live, to regain momentum? An open exchange where everyone can share their experiences and key readings.
German :
Régine Detambel, Schriftstellerin und Mitglied der Académie des Sciences & Lettres de Montpellier, stellt die Macht der Bücher angesichts der Prüfungen des Lebens in Frage. Wie können Texte uns helfen, zu leben und wieder Schwung zu finden? Ein offener Austausch, bei dem jeder seine Erfahrungen und prägenden Lektüren mitteilen kann.
Italiano :
Scrittrice e membro dell’Accademia di Scienze e Letteratura di Montpellier, Régine Detambel esplora il potere dei libri di fronte alle prove della vita. Come possono i testi aiutarci a vivere e a ritrovare lo slancio? Una discussione aperta in cui tutti potranno condividere le loro esperienze e le loro letture chiave.
Espanol :
Escritora y miembro de la Academia de Ciencias y Letras de Montpellier, Régine Detambel explora el poder de los libros ante las pruebas de la vida. ¿Cómo pueden los textos ayudarnos a vivir y a recuperar el impulso? Un debate abierto en el que cada cual podrá compartir sus experiencias y sus principales lecturas.
