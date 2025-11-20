Les livres qui parlent de voyages, d’explorations, d’aventures HEC Alumni Paris Jeudi 20 novembre, 10h00 sur inscription

Les livres qui parlent de voyages, d’explorations, d’aventures par HEC Alumni

Chers amis, bonjour!

Nous vous proposons la réunion de notre

Cercle littéraire

le jeudi 20 novembre à 10h

sur deux thèmes

» les livres dont vous avez envie de nous parler »

On ne s’en lasse jamais!

« Les livres qui parlent de voyages, d’explorations, d’aventures » (suite et fin)

« De l’antiquité jusqu’à nos jours, faites-nous rêver avec les récits de voyages et d’explorations…

Homère, Marco Polo, Magellan, Bougainville, La Pérouse, Flaubert, Pierre Loti, Saint-Exupéry, Alexandra David-Néel , Frison-Roche, Nicolas Bouvier, Sylvain Tesson… et bien d’autres… la liste n’est pas exhaustive !»

Dites nous ce que vous voudrez nous faire partager!

Très amicalement, Monique, Elisabeth et Anthony

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris