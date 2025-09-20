Les loges de vignes et la rénovation de l’une d’entre elles Musée archéologique Martizay

Les loges de vignes et la rénovation de l'une d'entre elles

Musée archéologique Martizay

samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Les panneaux d’exposition présenteront des photos des loges de vigne présentes dans la commune de Martizay ou disparues depuis quelques années ainsi que les travaux de rénovation d’une loge entrepris par des bénévoles.

Musée archéologique 14, place de l’église 36220 Martizay Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire 07 88 46 36 32 http://pagesperso-orange.fr/musee.martizay Le musée propose des collections d’objets préhistoriques, gallo-romains et mérovingiens. parkings devant le musée

Musée archéologique de Martizay