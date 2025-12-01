Les lois fondamentales de l’ancienne France au regard de la pensée libérale contemporaine IGR-IAE Rennes Rennes Mardi 16 décembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Benjamin Sarret soutiendra sa thèse le mardi 16 décembre 2025.

Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de [Benjamin Sarret](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/benjamin-sarret), mention Droit, intitulée : _Les lois fondamentales de l’ancienne France au regard de la pensée libérale contemporaine_.

Mardi 16 décembre 2025 à 14h30.

à l’Institut de Gestion de Rennes – salle du Conseil,

devant le jury composé de :

* DEROCHE Alexandre, Professeur, Université de Tours, rapporteur,

* KERMABON Nicolas, Professeur, Université des Antilles, rapporteur,

* LEMEE Mathilde, MCF, Université de Limoges,

* PIERCHON Jean-Baptiste, MCF, Université du Mans,

* GUERAUD Luc, Professeur, Université de Rennes, directeur de thèse.

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine