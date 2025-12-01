Les lois fondamentales de l’ancienne France au regard de la pensée libérale contemporaine IGR-IAE Rennes Rennes
Benjamin Sarret soutiendra sa thèse le mardi 16 décembre 2025.
Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de [Benjamin Sarret](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/benjamin-sarret), mention Droit, intitulée : _Les lois fondamentales de l’ancienne France au regard de la pensée libérale contemporaine_.
Mardi 16 décembre 2025 à 14h30.
à l’Institut de Gestion de Rennes – salle du Conseil,
devant le jury composé de :
* DEROCHE Alexandre, Professeur, Université de Tours, rapporteur,
* KERMABON Nicolas, Professeur, Université des Antilles, rapporteur,
* LEMEE Mathilde, MCF, Université de Limoges,
* PIERCHON Jean-Baptiste, MCF, Université du Mans,
* GUERAUD Luc, Professeur, Université de Rennes, directeur de thèse.
IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine