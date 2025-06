Les loisirs au château Le village Suze-la-Rousse 5 juillet 2025 07:00

Drôme

Les loisirs au château Le village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-05

Visite guidée en famille.

Faites connaissance avec l’histoire du château à travers des moments de loisir et de divertissement.

.

Le village Château de Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

Guided family tour.

Learn about the castle?s history through fun and entertainment.

German :

Geführte Tour mit der ganzen Familie.

Lernen Sie die Geschichte des Schlosses durch Momente der Muße und Unterhaltung kennen.

Italiano :

Visita guidata per famiglie.

Conoscere la storia del castello attraverso il tempo libero e l’intrattenimento.

Espanol :

Visita guiada en familia.

Conoce la historia del castillo a través del ocio y el entretenimiento.

L’événement Les loisirs au château Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence