Les lotos 2025-2026 de l’OPEST Salle des Fêtes de St-Trélody Lesparre-Médoc

Salle des Fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-09-30

fin : 2025-09-30

2025-09-30 2025-11-11 2025-12-09 2025-12-23 2026-01-20 2026-03-31 2026-05-26

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Ces lotos sont organisés par l’OPEST

Ouverture des portes à 18h30- Petite restauration et buvette sur place. .

Salle des Fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 18 77 42

