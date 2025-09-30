Les lotos 2025-2026 de l’OPEST Salle des Fêtes de St-Trélody Lesparre-Médoc
Les lotos 2025-2026 de l’OPEST Salle des Fêtes de St-Trélody Lesparre-Médoc mardi 30 septembre 2025.
Salle des Fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-09-30
fin : 2025-09-30
2025-09-30 2025-11-11 2025-12-09 2025-12-23 2026-01-20 2026-03-31 2026-05-26
Ces lotos sont organisés par l’OPEST
Ouverture des portes à 18h30- Petite restauration et buvette sur place. .
