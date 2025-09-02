Les Lotos 2025-2026 des Troubadours Salle des Fêtes de St-Trélody Lesparre-Médoc

Les Lotos 2025-2026 des Troubadours

Salle des Fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-02

fin : 2025-10-28

2025-09-02 2025-09-09 2025-10-28 2026-01-13 2026-02-10 2026-04-21 2026-05-05 2026-06-23 2026-07-07

Ces lotos sont organisés par l’association des Troubadours de la Tour

Ouverture des portes à 18h30- Petite restauration et buvette sur place. .

Salle des Fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 18 77 42

