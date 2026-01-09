Les Lotos 2025-2026 des Troubadours Salle des Fêtes de St-Trélody Lesparre-Médoc
Les Lotos 2025-2026 des Troubadours Salle des Fêtes de St-Trélody Lesparre-Médoc mardi 13 janvier 2026.
Les Lotos 2025-2026 des Troubadours
Salle des Fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-01-13 2026-02-10 2026-04-21 2026-05-05
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Ces lotos sont organisés par l’association des Troubadours de la Tour
Ouverture des portes à 18h30- Petite restauration et buvette sur place. .
Salle des Fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 18 77 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Lotos 2025-2026 des Troubadours
L’événement Les Lotos 2025-2026 des Troubadours Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Médoc-Vignoble