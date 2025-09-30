Les Lotos 2025 de la Foire aux Vins Salle des Fêtes de St-Trélody Lesparre-Médoc

Les Lotos 2025 de la Foire aux Vins

Salle des Fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-09-30

fin : 2025-10-14

2025-09-30 2025-10-14 2025-11-18 2025-12-02 2026-01-06 2026-02-24 2026-04-14 2026-05-19 2026-06-16

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Ces lotos sont organisés par le Comité Foire aux vins

Ouverture des portes à 18h30- Petite restauration et buvette sur place. .

Salle des Fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 18 77 42

