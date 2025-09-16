Les Lotos 2025 de l’association Familiale Salle des Fêtes de St-Trélody Lesparre-Médoc

Les Lotos 2025 de l'association Familiale Salle des Fêtes de St-Trélody Lesparre-Médoc mardi 16 septembre 2025.

Salle des Fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc Gironde

Début : 2025-09-16
2025-09-16 2025-11-25

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Ces lotos sont organisés par l’association Familiale
Ouverture des portes à 18h30- Petite restauration et buvette sur place.   .

Salle des Fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 18 77 42 

