Les Lotos 2026 de la FNACA Salle des Fêtes de St-Trélody Lesparre-Médoc

Les Lotos 2026 de la FNACA
Salle des Fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17 2026-06-30
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Ces lotos sont organisés pour la FNACA en partenariat avec l’OPEST
Ouverture des portes à 18h30, petite restauration et buvette sur place. .
Salle des Fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 18 77 42
English : Les Lotos 2026 de la FNACA
